[BROCANTE] Une Saturn en boite !

Bel objet en vente sur la brocante de Gamopat :



Une console SEGA Saturn Jap grise avec sa doc, le tout en boite

+ 2 jeux neufs sous blister

+ 1 action replay Plus 4M neuve en boite

+ 1 Carte mémoire Saturn classique

+ 1 adaptateur 220 Volts neuf en boite

+ En Cadeau les 3 jeux "Kidou Senshi Gundam Gaiden" Vol 1, 2 et 3 JAP



C'est plus fort que toi ? Lien vers l'annonce :

http://www.gamopat-forum.com/t93028-vds-console-saturn-jap-en-boite-action-replay-neuve-jeuxac#2575534