De bonnes affaires chez Play-Asia

River City Melee : Battle Royal Special / PS4

Jeu de baston rétro signé Arc System Works au top du fan-service pour les adorateurs de la série de jeux Kunio-Kun ! A noter qu'il y a une option dans les menus pour passer en 100% langue anglaise. Je le sais, je l'ai acheté, pour 23 boules.



Parappa the Rapper / PS4

Le célèbre jeu musical en boite sur PS4. En anglais également, pour seulement 21 boules.



Puyo Puyo Tetris / Switch

Vous avez du mal à trouver le jeu ? Achetez le pour 36 boules dans sa version US.



Redout / Switch

Fan de F-Zero et Fast RMX ? Et si vous tentiez Redout, en précommande version boite pour 36 boules ? Livraison du jeu courant juin.



Soldner X-2 / PSVita

Un très bon shoot'um up horizontal pour votre PSVita en version boite ! 23 boules.



Ce n'est qu'une petite sélection, sachant que tous ces jeux fonctionnent sur console française. Et je vous donne un petit conseil : n'achetez qu'un jeu à la fois pour éviter les frais de douanes. Dès qu'un colis est un peu épais, avec Play-Asia vous y avez droit. Comptez environ 4 boules de port.