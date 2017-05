Dino Dini nous prend désormais pour des cons sur Switch

Grande nouvelle pour les fans de la Switch, le pire jeu 2016 va sortir sur la nouvelle console de Nintendo ! Je parle bien sûr du fabuleux Kick Off Revival de ce cher Dino Dini, l'éditeur The Digital Lounge venant de confirmer l'info sur Cui-Cui ! PES 2018 et FIFA 18 passent en mode panique !



Kick Off Revival c'est avant tout l'histoire d'un énorme scandale ! L'histoire d'un jeu honteusement non terminé (mais alors pas du tout terminé !) vendu en boite... Depuis il y a eu quelques améliorations et finitions, mais ça reste une énorme bouse, très loin du chef d'oeuvre original sur ST et Amiga. J'imagine les acheteurs de la version physique qui ont payé pour du vent qui occupait 0,1% du BluRay, et qui sont obligés aujourd'hui de continuer à insérer le disque pour jouer. Sans compter la mauvaise foi du Dino Dini qui a dénoncé la totalité des tests négatifs de son jeu, accusant sur Cui-Cui les journalistes de ne pas savoir y jouer ! Car si on savait y jouer, on aimerait !



Il est même allé jusqu'à dire que les testeurs nuisent à l'industrie du jeu vidéo ! Quel mauvais joueur. Dino, le Poutine du jeu vidéo ? Mes jeux sont les meilleurs et vous devez tous les aimer, vous n'avez pas le choix, sinon c'est le Goulag en Sibérie.



Ca me fait chier de dire ça, en tant que ex-fan de Kick Off et de Dino, mais Dino nous a pris pour des cons, et il veut continuer de le faire sur Switch.