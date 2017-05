Et Sony pompait, pompait.... Vers une PS4 portable ?

C'est la rumeur qui circule sur le Web... Sony envisagerait de lancer une nouvelle console portable, et ce malgré le bide total de la PSVita. Il faut dire que le succès dingue de la Switch donne à réfléchir...



PS Vita 2 ? PS4 portable connectable à la TV ? Quand on sait que Sony passe ton temps à repomper Nintendo, on peut imaginer exactement le même concept que la Switch... Il y a un brevet qui traine et qui fait furieusement penser à une autre console :