Gravel, le jeu mystère de Namco Bandai !

Et pourtant ça ma l'air excellent ! Je suppose que face à la concurrence de DIRT et WRC, Milestone et Bandai Namco ont décidé de changer de cap... et ils ont raison, il nous faut un jeu d'arcade de type SEGA Rally ! Miam... Y a vraiment embouteillages de jeux de caisses à venir... Mais tant mieux pour les fans (comme moi).