Polybius, Jeff Minter cherche des emmerdes avec la CIA ?

Malgré les déboires qu'il a connu avec TxK sur PSVita, jeu génial qu'il n'a pu sortir sur PS4, Jeff Minter n'a rien lâché... Oh que non. Il nous revient en grande forme sur PS4 avec Polybius ! Un jeu psychédélique totalement dingue dès à présent disponible en téléchargement sur le Store pour 16,99€. A noter qu'il est jouable avec ou sans le casque VR. Je ne vais pas tarder à le tester d'ailleurs ! Les premières critiques sont vraiment excellentes. Jeff au sommet de sa carrière ? Possible.



Pour info Polybius est une légende urbaine du jeu vidéo, un soit disant jeu d'arcade de 1981 développé par la CIA pour contrôler et modifier le comportement des gens !!! Il serait apparu brièvement à Portland, mais toute trace du jeu aurait été effacée par la suite ! Pire que les légendes autour de Roswell ! Je vous laisse consulter les articles traitant de cette "affaire" qui trainent sur le web.