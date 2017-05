Ce n'était pas une blague du 1er avril, ni une rumeur lancée par des anti-Nintendo... c'était hélas vrai, Nintendo s'est associé au Diablo, Ubisoft, pour nous pondre un cross-over entre Mario et... Les Lapins Crétins.



Le genre de jeux qui pourrait faire effondrer les ventes de Nintendo Switch.... "Admirez-moi" ces premiers screenshots. Dieu du Pixel. Les pro-Sony et Microsoft peuvent se marrer... en attendant Uncharted Lapins Crétins Fortune et Halo Lapins Crétins.