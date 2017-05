La Xbox One Netfix Edition

Microsoft change de stratégie pour sa Bobox One, et revient en quelque sorte à son idée de full démat, avec un nouveau service dévoilé : Le Xbox Game Pass.



Tout simplement le Netfix du jeu vidéo. En payant un abonnement de 10 boules par mois vous allez avoir accès à un catalogue de jeux Xbox One et X360... 10 boules en supplément du Xbox Live Gold... 2 abonnements pour le prix de deux.



Il faudra télécharger ces jeux, les installer, et vous pourrez y jouer tant que vous êtes abonné. Un catalogue de départ qui devrait tourner autour d'une centaine de titres... dont pas mal de daubes intergalactiques...



Voilà c'est dit, avis aux fan de Don Mattrick.... Je retourne sur mes consoles à cartouches.