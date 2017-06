Les Cadeaux Bonux de juin du PS+

Tu es un abonné Playstation Plus et tu en veux toujours plus ! Gros gourmand ! En cadeau Bonux pour le mois de juin Sony, la main sur le coeur, "t'offre" :



Killing Floor 2 (PS4)

Life is Strange (PS4)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5: World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS Vita, Cross-Buy PS4)

Spy Chameleon (PS Vita, Cross-Buy PS4)



Bon, c'est un peu mieux que ces derniers mois sur PS4, c'est même franchement bien ! Killing Floor 2 est un bon FPS multi bien nerveux, et Life is Strange un très bon jeu d'aventure / enquête. Je prends... même avec ma connexion minitel.