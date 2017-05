J'avais hâte de découvrir une première vraie vidéo de Micro Machines Worlds Series par les Maitres du Code. La voici ! Un jeu qui a marqué pas mal de gamers au début des années 90 sur consoles 8 et 16 bits ! Et je 23 juin je ne vais pas hésiter, et foncer m'acheter ce jeu qui sera vendu au doux prix de 30 boules.