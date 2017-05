Papi Commando bientôt sur Snes !

Et voila, c'est dicté ! La version SNES de Papi Commando est en Marche ! C'est le fruit d'une collaboration entre votre serviteur et le talentueux et génial Alek Maul, après la parution de son portage de Defender of the Crown sur SNES et son Devkit. Je lui avais proposé si le portage de Papi Commando sur SNES l'intéresserait et il a répondu par l'affirmative :)



Concernant le projet, Alek Maul est au code et moi sur le reste ! Peut être aussi un peu de code ... On verra ! La version visée sera totalement différente de la version Megadrive, une suite en fin de compte, beaucoup plus riche et proche de la version PC ! Avec 16 palettes de 16 couleurs sur 32768 disponibles, cela laisse un peu plus de marges. On va voir ce que la SNES a dans le ventre ...



Etant donné que nous avons nos projets communs, cela prendra du temps et à nos ages, on va y aller tranquille sans se prendre la tête. C'est avant tout du plaisir. On vous dévoilera tout ça au fur et à mesure du développement. Un premier petit aperçu en vidéo pour vous prouver que le dév' a commencé. A bientôt pour d'autres nouvelles !