Papi Commando jongle entre la SNes et la Megadrive !

Des nouvelles de notre programmeur fou Vetea, vous en voulez ? Sachez que Super Papi Commando, l'adaptation Super Nes du jeu phare de Vetea Studio, progresse bien et vite, avec le support de Alekmaul, autre célébrité du homebrew rétro. Super Mario peut se faire du souci.



Et en parallèle, Papi Commando Tennis sur Megadrive, le jeu qui va donner un coup de vieux à Final Match Tennis (tans pis pour la PC Engine) continue lui aussi son petit bonhomme de chemin. Laissez tomber Rolland Garros et suivez plutôt le dév' de ce jeu !



Deux vidéos de développement en cours pour vous prouver tout ça et les liens vers le forum des Docteurs en coding de Gamopat ! Vous pourrez y discuter avec Vetea mais aussi avec tous les autres dingues qui trainent dans ce couloir.