SEGA plus fort que toi... en 2020 ?

SEGA qui sortirait de sa tombe pour faire revivre ses licences mortes ? Selon les plans secret de SEGA Sammy (un PDF X-File "Road to 2020"), le "géant" japonais souhaiterait relancer de vieilles licences et utilise le terme : "Revival of major IPs".



Alors des licences mortes d'autres éditeurs ? Où tout simplement leur catalogue incroyable de licences abandonnées ? Crazy Taxi, Jet Set Willy, Out Run, Space Harrier, Golden Axe, Streets of Rage, Panzer Dragoon... On peut toujours rêver. Il est clair que cette news est plutôt légère, mais bon, le Gamopat a besoin de rêver ! Un jour SEGA redeviendra plus fort que toi ?