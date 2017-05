[SLIP TENDU] Blazing Star est dispo sur eShop Switch !

Je vous avais annoncé Blazing Star sur le eShop Switch, je ne savais pas qu'il arriverait si vite ! Slip tendu hier soir en le découvrant disponible en téléchargement !



Blazing Star pour les nuls ? Un shoot'em up horizontal génial sorti en 1998 sur Neo Geo (la suite de Pulstar). Un descendant de R-Type, avec un système de jeu très simple et efficace ou tout se joue quasiment avec le bouton A. 7 niveaux, 6 vaisseaux, une intro choc, et surtout des graphismes 2D très détaillés au top niveau avec une orgie de sprites à l'écran !



Comme tous les autres jeux de la série ACA de Hamster, on retrouve les 2 versions originales, 1 version scoring en ligne, une version scoring 5 minutes, et toutes les options habituelles de paramétrage de l'affichage, du son, des commandes et de la difficulté. Bref, un shoot culte et un titre phare pour le eShop de la Switch !



Je n'ai trouvé que cette vidéo italienne de la version Switch pour l'instant. Jetez un oeil rapide si vous ne connaissez pas le jeu... mais croyez moi, achetez le les yeux fermés bordel de sprites !!!