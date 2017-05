Slip tendu à nouveau sur le eShop de la Switch, avec Garou: Mark of the Wolves qui est dispo depuis ce matin au prix habituel de 6,99€. Vous le savez, je ne suis pas fan de démat, mais pour jouer aux chef d'oeuvres de la Neo Geo en mode portable sur Switch, je fais une exception. Que j'aille bruler dans l'enfer du jeu vidéo si il le faut ! J'attends et j'espère désormais Last Resort, mon shoot'em up culte sur cette console de légende.