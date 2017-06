[SLIP TENDU] Last Resort demain sur le eShop Switch !

Je le sentais venir, le voilà ! Last Resort sera disponible demain sur le eShop de la Nintendo Switch ! Avis personnel que je partage : c'est selon moi le meilleur shoot de la console (devant Blazing Star), et l'un des tous meilleurs de l'histoire (dans le top 10 à coup sur !).



Last Resort a été réalisé en 1992 par SNK, un shoot classique horizontal sur 5 niveaux, 2 boutons, et des upgrades. Le jeu ne fait pas dans l'esbroufe visuelle mais est très beau avec des graphismes très précis, une belle palette de couleurs, de beaux ennemis, des mouvements bien décomposés, et de superbes scrollings sur plusieurs plans. On reprochera juste quelques ralentissements. Et cerise sur le gâteau : il est dur... et on aime ça quand c'est bien dur !



A acheter les yeux fermés demain pour 6,99 boules... Oui, je sais, le démat' c'est le mal... Mais on peut faire quelques exceptions pour de tels chef d'oeuvres.