[SORTIE DU JOUR] MXGP 3

C'est aujourd'hui qu'est sorti MXGP 3 (PS4, XOne, PC), et la mauvaise nouvelle c'est qu'il semble difficile de le trouver à moins de 60 boules sur console... J'aime bien cette licence, et avec le changement de moteur graphique (nécessaire !) j'avais hâte de l'essayer. Mais là, à 60 boules, non, pas pour le moment. Un Gamopat fan de la licence m'a confirmé qu'il y a quelques améliorations visuelles, l'arrivée de la boue et de la pluie, mais que globalement ça reste le même jeu que MXGP 2, et que c'est cher payé.



Bon, moi je retourne en attendant jouer à Enduro Racer avec ses sauts de folie... Jeu qui d'ailleurs faisait sa pub dans TILT il y a pile poile 30 ans dans le numéro de juin 1987 !