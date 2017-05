[SYNTAX ERROR] J'ai trouvé pire que l'alliance Le Pen-Dupont-Aignan !

Alors si cette rumeur semble avérée, et elle le semble, Nintendo me déçoit fortement ! S'associer avec Rubisoft pour nous pondre un cross-over entre Mario et Les Lapins Crétins !!!??? S'associer avec la pire firme du jeu vidéo mondial, pour lier Mario à la pire licence de tous les temps... Hu ? Syntax Error ! Quelque chose m'échappe...



Le jeu se nommerait Mario & Rabbids Kingdom Battle... et ça serait, tenez-vous bien, une sorte de RPG où des personnages de Nintendo affronteraient les Lapins (très Crétins). C'est juste pas possible de nous sortir ça sur Switch... Ca pourrait débouler à la rentrée, et être présenté à l'E3 le mois prochain (ça sera le jeu du salon c'est certain). Peuple de France et du monde, je vous dis "Au secours !".