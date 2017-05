Petite piqure de rappel, Le RGA (Retro Game Alpes) de Grenoble ça démarre ce vendredi et pour trois jours de slips tendus avec du retrogaming, des consoles, des micros, des flippers, des bornes... et plein de surprises ! Vous y rencontrerez surement plein de membres de Gamopat !



Plus d'infos sur le topic officiel du fofo :

http://www.gamopat-forum.com/t92659-retro-game-alpes-2017-du-26-au-28-mai-grenoble?highlight=retro+game+alpes