Bordel, grande nouvelle, Redout: Lightspeed Edition, sortira en boite sur PS4 et Bobox One le 31 août en Europe ! Au prix très sympa de 39 boules ! C'est l'éditeur qui me l'a dit ! J'ai hâte... Du coup, nouvelle vidéo de présentation du jeu ! Ca déchire le slip.



Par contre j'essaye d'obtenir des infos sur la version Switch... normalement prévue... Je reviens vers vous dès que j'en sais plus, nom d'un sprite !