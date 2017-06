100 gigots pour Forza Motocrottes 7

100 gigots, c’est ce qu’il faudra prévoir dans votre DD Xbox One pour jouer à Forza Motocrottes 7 ! 100 gigots… La question est donc de savoir : tiendra t-il sur un seul Bluray en version physique ? Ou se dirige t-on vers des jeux à 10 BluRay comme du temps des jeux disquettes PC ? Toujours est-il que les ploucs qui n’ont pas le haut débit vont souffrir, car j’imagine la taille du patch day-one puis des patchs à suivre…. Ok, mais arrêtez de vous plaindre, la 4K qui révolutionne le gameplay, ça se mérite !



Moi je retourne jouer à Enduro sur Atari 2600, qui tenait sur 10ko… soit 10 000 000 000 de fois moins de place… et pourtant bien plus fun… et les graphismes de l'Atari 2600, c'était de la 4K par rapport à ma console précédente, la console Seb de type Pong.