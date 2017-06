ATARI continue de nous prendre pour des cons

On peut le dire qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, car on ne sait toujours rien de leur projet Ataribox, et ce malgré l'E3... et de plus à la rentrée ils vont nous balancer leur bousin habituel... l'Atari Flashback... pour la 8eme fois ! Et cette fois ci parmi les 105 jeux il y aura Pitfall dans la boite (et comme toujours 80% de remplissage). Génial non ?



Mais si vous êtes riche vous pourrez opter pour la version GOLD avec 120 jeux, manettes sans fil, et une mention "HD" ! Attention c'est hyper important ce détail, tout comme Minecraft en 4K chez Microsoft ;) J'oublie de vous causer de la version portable 2,8 pouces avec 70 jeux. Bref, 3 consoles pour le prix de 3 ! A l'année prochaine pour L'Atari Flashback 9 qui aura je pense la compatibilité 4K ?