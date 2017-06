Athanor 2 s'illustre via sa BigBox !

Dans la série "Slip Tendu", après la sortie de Zelda sur Switch et l'annonce (enfin) officielle du développement de Beyond Good & Evil 2, voici quelques nouvelles du développement d'Athanor 2 - La légende des hommes-oiseaux par Eric Safar (un ancien de chez Cryo Interactive) en exclusivité mondiale sur Gamopat !



Et ça sera avec l'illustration de la jaquette ! Angel, illustrateur et ami d'Eric depuis leur rencontre sur divers projets chez Cryo est l'auteur de toutes les illustrations du jeu mais également de la jaquette que voici ! Deux mois d'échanges intenses ont été nécessaire pour aboutir.