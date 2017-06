Attention, méchant troll de Sony !

"Il est particulièrement satisfaisant de voir qu'en Amérique du Nord, il se vend 2 PlayStation 4 pour une Xbox One. Mieux encore, en Europe le ratio est de 3 pour 1"

Les pro-Xbox appelleront ça un troll... Et encore il est gentil le Jim, il ne parle pas du ratio au Japon ;) La Xbox One, console maudite, morte avant sa sortie du fait du Mattrick Gate et de la volonté (initiale) de Microsoft de passer au full démat... Un gâchis déjà entamé avec Kinect sur Xbox 360 en 2008, quand Microsoft, alors au sommet, s'est suicidé en croyant bon imiter Nintendo en se focalisant sur le marché "casual"