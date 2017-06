Grosse vente Master System sur la braderie-brocante de Gamopat : la console, le remote control, le phaser, et plus de 40 jeux... pour toi le fan de Sega plus fort que toi ! Le tout vendu par Ericb59, membre imminent du fofo !



http://www.gamopat-forum.com/t93559-grosse-vente-master-system#2591505



Pour être informé rapidement des bonnes affaires, suivez le Doc sur Cui-cui :

https://twitter.com/GAMOPAT