[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] Sony arrête le MSX en France

L'annonce qui fait mal en juin 1987 dans SVM, même si on s'en doutait : Sony renonce au standard MSX... comme l'ensemble des fabricants en France. Echec avec seulement 100 000 machines vendues chez nous, le MSX n'aura pas résisté à l'Amstrad CPC et à l'arrivée des 16/32bit à prix cassé. Mais de toute façon, malgré quelques succès d'estime dans certains pays, le standard MSX était déjà mort, lâché par Microsoft. Le MSX nous aura bien fait rêvé avec ses magnifiques machines (surtout les MSX 2 de Sony) et ses jeux Konami en cartouche...



Lire notre dossier sur la genèse du MSX :

http://gamopat.com/article-msx-la-genese-118527639.html