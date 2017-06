[DOSSIER] La collaboration Nintendo/MercurySteam sur Metroid II

Ou comment Nintendo a été amené à travailler avec Mercury Steam

L'annonce par Nintendo de Metroid Samus Returns pour 3DS, un remake de Metroid II Game Boy, a sans doute été l'une des plus grandes (et des plus agréables) surprises de l'E3 2017.

Cependant quand le grand public a su que le jeu avait été développé en collaboration avec Mercury Steam, la société espagnole à l'origine de Castlevania Lord of Shadow et de Mirror of Fates, cela a nettement contribué à faire retomber la Hype.

Cette nouvelle est d'autant plus étonnante que lorsqu'en 2015 le site Nintendolife a relayé une rumeur selon laquelle le studio espagnol avait débuté le développement d'un Metroid 3DS, Enric ALVAREZ de Mercury Steam avait indiqué que c'était du « Bullshit ». Maintenant que l'annonce est officielle, Jose Luis Márquez de MercurySteam, dans une interview à Gamespot, a révélé que c'est le studio qui a sollicité Nintendo pour travailler sur la série :

Nous avons abordé Nintendo pour faire un remake d'un jeu classique. Nous sommes fan de la série, alors nous avons été heureux de savoir qu'ils voulaient collaborer avec nous.

Le producteur de Metroid Yoshio Sakamoto donne davantage de détails :

Je voudrais simplement commencer par dire que je voulais, depuis longtemps déjà, faire un jeu Metroid 2D avec la technologie actuelle. Ce n'était pas simplement mon désir personnel, mais c'est aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui réclament un Metroid 2D.

En ce qui me concerne, je voulais revoir cette essence fondamentale, primordiale et essentielle de Metroid, ce gameplay 2D, et j'étais en train de réfléchir aux différentes manières possibles de relever ce défi. C'était il y a plus de deux ans.

C'est alors que j'ai entendu parler de MercurySteam. Ils cherchaient à relever le défi de réaliser un remake d'un jeu Metroid. Ce n'était pas Metroid II, mais ce désir de l'équipe de MercurySteam n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Je connaissais MercurySteam pour leur travail de développement sur Castlevania. Je me suis dit, "Nous devons rencontrer ces types", et nous sommes partis vers l'Espagne [où se trouve MercurySteam]. Au cours de cette entrevue, évidemment, nous avons passé un riche moment. Il est apparu que, WOW, il y a beaucoup de potentiel là-bas, et c'est fondamentalement de cette façon que tout a commencé.

Yoshio Sakamoto a participé à la réalisation de tous les Metroid 2D hormis Metroid II sur Game boy. Il révèle que son désir de réaliser un remake de Metroid II Game Boy vient justement du fait qu'il n'était pas directement impliqué dans son développement à l'époque :

En ce qui me concerne, je n'ai pas travaillé sur Metroid II. Bien sûr, c'est un jeu génial, mais il est un peu différent des Metroid auxquels j'ai participé et j'ai remarqué que ce titre a le potentiel pour que j'y jette un regard à nouveau.

Comme vous le savez, au sein de Metroid II, il y a ce moment essentiel très important pour toute l'histoire de Metroid : c'est la première rencontre de Samus avec le bébé Metroid.

Donc, c'est cette sorte de combinaison, de somme totale de choses différentes, d'une part l'idée que je voulais revenir à un Metroid 2D et travailler dessus, et d'autre part l'idée que je voulais revisiter un titre qui n'était pas vraiment un remake pour moi puisque je n'étais pas impliqué dans le jeu original. Donc il y a cette grande source d'inspiration d'un jeu Metroid dans lequel je n'étais impliqué, mais que je pourrais revisiter et examiner pour explorer à fond cette 2D, ce gameplay fondamental, puis plus que tout, j'ai eu cet incroyable nouveau partenaire pour travailler, donc tout cela s'est tout simplement amalgamé et c'est devenu ce projet.

Le producteur Metroid a également tenu à signaler que Metroid: Samus Returns contiendra de nouvelles fonctionnalités qui vont « bien plus loin et au delà » (« above and beyond ») de ce que les gens pourraient attendre d'un bête remake:

Il y a beaucoup d'éléments nouveaux dont nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'ajouter, des choses au cœur du gameplay de Metroid.

Non seulement il y a ces choses auxquelles on s'attend, comme de nouvelles capacités, cependant nous voulions ajouter des choses qui vont bien plus loin et au-delà.

Encore une fois, plus que toute autre chose je savais que nous devions faire un remake de ce titre, mais la contrepartie du défi c'était avec qui nous allions le faire ? Avec qui serions nous amenés à collaborer qui pourrait nous procurer les bonnes idées, la bonne sensibilité, et ça a été en quelques sortes le début du challenge et aussi le début du projet.

Grâce à cette collaboration avec MercurySteam, nous avons pu incorporer de nouveaux trucs en phase avec ce que la série est en droit d'attendre, mais par dessus tout, des choses nouvelles qui vont plus loin et au-delà, et ainsi nous avons pu créer ce que je pense être une très belle page de cette série, et c'est dû en grande partie à cette collaboration.

Une des grandes nouveautés de Metroid: Samus Returns est la possibilité d'utiliser des attaques de mêlée contre des ennemis qui rappellent Metroid : Other M, qui avait des attaques semblables. Toutefois, Luis Márquez explique que MercurySteam ne s'est pas inspiré du travail de Team Ninja :

Dans notre titre précédent, Mirror of Fate, nous avons introduit ces mécaniques pour déjouer les attaques ennemies au moment où vous alliez être attaqué. Nous avons pensé que cela pourrait bien fonctionner dans ce jeu, alors nous avons essayé et cela a très bien fonctionné ce qui ajoute au sentiment d'exaltation lorsque vous combattez les ennemis.

L'une des grandes interrogations sur les forums c'est de savoir si Nintendo a laissé carte blanche à MercurySteam ou si au contraire Nintendo a étroitement dirigé le développement ? Or il s'avère que Mercury steam n'a ni eu un blanc-seing pour faire ce qu'il veut mais n'a pas été non plus relégué au rôle de simple exécutant. En effet Nintendo et MercurySteam ont travaillé main dans la main dans un rapport d'égal à égal.

Sakamoto :

Il est une chose qu'il est important de mettre en lumière, et j'aimerais fortement renforcer cette idée, c'est que nous avons été une équipe durant tout le développement. Nous avons travaillé tous ensemble.

Ce n'était pas du genre « Hey vous vous occupez de ceci et nous nous occuperons du reste ». C'était plutôt, vous savez, nous jetons toutes nos idées sur la table et nous vous demandons d'en faire de même et ils ont apporté toutes leurs énergies créatives et nous avons combiné cela ensemble.

La plupart des nouvelles capacités que vous voyez dans le jeu sont des choses qui sont venues au fil de l'eau, elles ont été inspirées par les idées et les suggestions de MercurySteam.

Marquez :

C'est exactement comme Sakamoto-San l'a dit, les idées allaient et venaient entre les deux entreprises, c'est pourquoi, au final, on dit que nous l'avons fait ensemble.

Dans une vidéo mise en ligne par Nintendo où Sakamoto livre ses impressions, celui-ci semble particulièrement satisfait et fier par le travail accompli lors de cette collaboration. Il insiste sur le fait que, dans Metroid Samus returns, le gameplay a été totalement revu, utilisant certes Metroid II comme base, mais que le jeu est beaucoup plus qu'un simple portage :

L'histoire et la structure fondamentale du jeu sont basées sur Metroid II, sorti il y a 25 ans sur Game boy, mais les commandes, les actions, les capacités de Samus et autres apportent assez de nouveautés pour qu'on puisse le considérer comme un tout nouveau jeu.

Nous nous sommes efforcés de réaliser des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et honnêtement je crois que c'est un vrai succès. Nous avons réussi à étendre la palette des possibilités qu'offre un jeu Metroid.

Ce qui rejoint le message envoyé aux fans Par Sakamoto et Marquez à la fin de l'interview donnée à Gamespot.

Sakamoto :

Je suis extrêmement confiant en disant que nous avons sorti avec quelque chose qui ira au-delà de leurs attentes, alors nous espérons vraiment qu'ils attendront avec impatience de mettre la main sur ce titre.

Il reste encore un peu de temps, afin que nous puissions travailler, avant que çà ne sorte, mais encore une fois, nous espérons que les gens attendent patiemment. Nous voulons vraiment que les gens soient surpris genre, wow, regardez ce que la collaboration de Nintendo et de MercurySteam a donné.

Marquez :

Bien sûr, nous sommes impatients de savoir ce que les gens pensent de notre jeu. Nous avons mis tout notre cœur et toute notre passion pour que ce jeu soit génial et rende tous les fans vraiment fiers à l'avenir.

Gamespot a également demandé à Sakamoto s'il y avait une chance qu'un nouveau Metroid 2D sorte sur Switch :

Nous sommes toujours en train de réfléchir à des façons d'exciter les fans de la série et de trouver des éléments qu'ils voudront voir et jouer, et nous aimons ce défi, mais nous ne pouvons rien dire à propos de la Switch à ce stade . Ouais nous en reparlerons [rires]

Et pour finir voici ce que pense, DoctorM64, l'un des créateurs d'AM2R (Another Metroid II remake) le remake officieux interdit par Nintendo :



Cela s'écarte beaucoup du matériel source, et les nouvelles capacités semblent ajouter de la profondeur au combat. Il est vraiment intéressant de voir ce qu'une équipe entière de développement peut faire avec le même matériel source, par rapport à mon humble remodelage... Je suis très curieux de voir ce qu'est devenue la reine de Metroid (le dernier boss du jeu de la version Game Boy). Je suis sûr que ce sera épique.

Il semble plus dynamique. ... la 3D vous donne beaucoup de liberté pour développer des environnements et des scènes d'actions bien meilleurs, si vous avez un nombre de polygones décent. La vue d'ensemble de l'action est géniale, les arrière-plans sont très variés.

Fairplay et peu rancunier