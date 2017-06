Dragon Ball Fighters : le DBZ sauce Guilty Gear !

Tu aimes les jeux de baston 2D ? Tu aimes les jeux de Arc System Works ? (Guilty Gear, Blazblue...), tu aimes l'univers de Dragon Ball Z ? Cette nouvelle est pour toi !



Oui mes amis, c’est totalement inattendu et inespéré, mais le prochain jeu DBZ sur consoles de salon sera un VS en 2,5D développé par Arc System Works pour le compte de Bandai Namco ! Enorme.



Dragon Ball Fighters (nom provisoire) devrait donc assurer des combats superbement animés et très dynamiques. Le jeu proposera du combat en team en 3 vs 3 (tiens donc comme Dissidia Final Fantasy : nouvelle mode?).



La sortie est prévue en 2018 sans plus de précision et on devrait en voir davantage à l'E3. Pour l'instant juste 2 images à se mettre sous la dent dont une in-game qui affole déjà les fans de la série vu le réalisme des personnages.



