{E3 2017] Ca sera finalement la Xbox One X

La conférence Krokosoft vient de commencer et la première surprise c'est que la Xbox Scorpio vient d'être renommée Xbox One X... livrée avec des bluray 4K de films de boules ? Oh les coquins ! Pas très original comme nom... et le terme "One" est gardé malgré le bide de la console actuelle. Jeux et accessoires compatibles donc, 12 gigots de RAM, 4K native... bof... pas aussi impressionnant que la Coleco en 1982.



Sortie du bousin le 7 novembre prochain aux USA. Bon je vais me coucher parce que là ils présentent Forza 7, Assassin's Creed, etc... Je me fais chier.