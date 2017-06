[E3 2017] "EA, Shit in thi gayyyme"

EA, fidèle à lui-même, n'a rien présenté de fabuleux à l'EA, jouant sur l'esbroufe visuelle à son habitude, pour tromper le gamer kéké du dimanche. On passera sur FIFA 18 (PES m'a tué), NBA Live 18 (sérieux, ils retentent le coup ?), Madden, Star Wars Battlefront 2 la suite du nanar de DICE... pour retenir éventuellement :



- A Way Out, un jeu d'escape (vous échapper d'une prison) qui pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu même si ça semble très banal niveau gameplay, C'est réalisé par les auteurs de "Brothers a tale of two sons".



- Anthem, le nouveau jeu de BioWare.. sauf qu'on a rien vu du Gameplay ! Ca c'est bien une tactique "EA in thi Gayme" !



- et Need for Speed Payback... réalisé par Criterion, qui est un mélange de jeu de caisse scénarisé à la Fast & Furious avec une réalisation très spectaculaire façon Burnout derrière. Pourquoi pas, mais on craint que la rejouabilité soit quasi nulle. Criteron ferrait mieux de faire un remake/reboot de Burnout 1, leur seul et vrai grand jeu de caisse !



Voilà, on doit encore se taper la conférence de Actipognon et Rubisoft, et on aura fait le tour des firmes de kéké.