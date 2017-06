[E3 2017] L'annonce folle de Microsoft : la 4K dans Minecraft !

C'est la plus grosse info de la conférence Xbox, voire la plus grosse info de l'E3 2017 : Minecraft est en retour en 4K ! Enorme ! Le but de Microsoft va être de prouver que la Xbox One X en a dans le slip ! Trailer de dingue :

C'est bon vous êtes remis ? A savoir sinon que le jeu sera cross-plateforme et que vous pourrez jouer "ensemble" aussi sous Windows 10, Nintendo Switch ou même... smartphone. Seul Sony, mauvais joueur, aurait refusé de participer à cette révolution, et pourrait le payer très cher.



Je pensais zapper la Xbox One X, mais avec Minecraft 4K ce n'est plus pareil. Et aux dernières nouvelles la ventes des écrans 4K aurait explosé depuis l'annonce. J'apprends aussi à l'instant que Tetris pourrait être adapté en 4K sur Xbox One X.