Il y aura un avant et un après Minecraft 4K

Voilà qui va fermer la bouche aux pro-Sonyistes : une vidéo du nouveau triple A de Microsoft : Minecraft 4K ! Le jeu qui va faire vendre des Xbox One X par brouettes entières ! Il y a en plus une comparaison avec l’ancienne version pour nous démontrer et nous prouver que cette One X en a vraiment dans le bide. Allez, trêve de blabla, vous vous en tapez de mes discours, vous ce que vous voulez ce sont des images qui bougent et qui déchirent votre slip.