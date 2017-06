Les meilleurs jeux de l'Amstrad CPC

Je vais désormais faire des petits points sur les classements des meilleurs jeux par machine selon les membres du forum de Gamopat. On commence aujourd'hui avec le fameux Amstrad CPC, l'ordinateur 8bit n°1 en France.



Le sondage sur le forum

Arrive en tête Gryzor, pas le plus célèbre des jeux sur CPC, mais sur un forum de gamers poilus on peut comprendre cette première place. Un célèbre jeu d'arcade de Konami (Contra) bien adapté par Ocean en 1987. Certes le jeu ne propose pas de scrolling, semble un peu mou, mais il a l'avantage de bien respecter le jeu original et de proposer des décors fouillés. Un jeu assez hard que perso je n'ai pas testé à l'époque, étant passé sur Atari ST.

En 2ème position un jeu du même genre, Ikari Warriors de Elite (1987), adaptation du jeu d'arcade de SNK, mais dans un autre style : avec défilement vertical. Certes la fenêtre de jeu est réduite, mais avec un scrolling on ne pouvait espérer mieux. Un grand classique, c'est le "Commando" de l'Amstrad CPC.

Et en troisième position à égalité le fameux Arkanoid de Imagine et le non moins fameux Barbarian de Palace Software ! Deux jeux de 1987.



Barbarian propose une petite révolution de genre du sur micro, avec l'arrivée d'un vrai jeu de baston en Versus... et très original : des barbares qui se battent au glaive ! Et la cerise sur le gateau : la possibilité de couper la tête de l'adversaire... Et puis bon, Barbarian c'est aussi Maria Whittaker, le mannequin anglais qui deviendra "la call-girl" du jeu vidéo, le fantasme des geeks ado de l'époque !



Quant à Arkanoid, adaptation en 1987 du célèbre jeu d'arcade de Taito, je pense que tout le monde connait ? Ce jeu marquait la renaissance du casse-brique, et surtout l'apparition d'un vrai jeu qui respire l'arcade sur CPC, sublimé par l'overscan vertical ! Technique qui permettait d'allonger l'écran verticalement, idéal pour ce jeu. Une ambiance salle d'arcade jamais vue sur cet ordinateur ! Un choc vidéoludique pour moi. Mon plus grand souvenir sur CPC.