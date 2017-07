La Xbox One X peut déjà reposer en paix

Je n’avais quasiment aucun doute quant au futur échec de la Xbox One X. Je n'en ai plus du tout désormais après ce que j’apprends de la part de Krokosoft : Il n’y aura pas de jeux dédiés à la Xbox One X, et vlan ! Il y aura quoi alors ? Des jeux Xbox One avec des énormes patchs 4K (100 gigots d'agneau pour Forza Motocrottes par exemple)… C’est ça la révolution : la console surpuissante qui doit envoyer l’homme à travers des trous de ver pour conquérir d’autres galaxies sera une machine à patchs 4K.



On résume l’histoire que je vais nommer «Xbox, Chronique d’une mort annoncée » :



2001-2009

Tout démarre très bien, une très bonne Xbox, suivie d'une Xbox 360 qui ridiculise la PS3. Microsoft réussit son pari fou : une marque détestée de tous en 2000 qui passe à force d'efforts devant Sony et Nintendo ! Impensable.



2010

Patatra ! Microsoft pète un plomb avec Kinect en voulant copier le succès de la Wii et surfer sur la mode du « casual gaming », pensant pouvoir toucher gamers et casus en même temps... Ils virent tous les spécialistes du jeu vidéo, bâclent leurs licences AAA et embauchent des financiers ou des commerciaux qui n'y connaissent rien.



2013

Re Patatra ! Mattrick Gate en 2013 à l’annonce de la Xbox One. En gros « t’es un bouseux ? Reste sur ta 360 ducon ». Une stratégie suicidaire : passer au full démat’, interdire la revente de jeux, etc... Microsoft fait marche arrière mais trop tard. La Xbox One a déjà perdue la guerre à l'E3 2013, avant même sa sortie !



2014-2016

Ventes décevantes comme prévu... 3 PS4 pour 1 Xbox One.... Kinect 2 qui devait détecter vos doigts, un début d'érection ou vos émotions n'était qu'une vaste arnaque (voir Just Dance, mon chat arrivant à me battre). Microsoft tient le coup grâce à la maison mère,



2017

Annonce d’une nouvelle console qui garde le même nom (l’erreur marketing façon « Wii U » qu’il ne fallait pas commettre !). Et puis le prix de cette console, 500 boules… totalement suicidaire,



Et aujourd'hui cerise sur le gâteau aujourd’hui : aucun jeu dédié ! que d'énormes patchs 4K...



Dédiée aux riches, dédiée aux écrans 4K, dédiée aux connexions câblées, avec des disques qui vont saturer au bout de 5 jeux… sachant que les mêmes jeux existeront sur Xbox One, console boudée… Je ne sais pas à quoi pensent les grands stratèges actuels de la firme de Redmond, qui feraient mieux d’oublier le secteur du jeu vidéo. Et je pense qu’ils vont vite le faire par obligation sous la pression des vieux actionnaires.



La console sort le 7 novembre prochain, vite dépêchez-vous de la réserver avant qu’il soit trop tard !! Heu pardon, là je confonds avec la Snes Mini Classic… Allez, moi je retourne jouer à Donkey Kong sur ma Coleco, un jeu de 10ko en « très haute définition » (terme de l’époque), jeu qui n’a pas été patché une seule fois depuis sa sortie en 1982 ;)