Le Mega Homme se compile à nouveau

Capcom, champion du monde de recyclage non stop, n'en avait pas fini avec Mega Man... Après Mega Man Legacy Collection (compilation des 6 premiers Mega Man), voici l'annonce de Mega Man Legacy Collection 2 The Retour ! Au programme les opus 7, 8, 9 et 10... les deux derniers étant les fameux jeux néorétro sorti entre 2008 et 2010 imitant la Nes. D'ailleurs on peut considérer que Mega Man 9 fût un des jeux qui a déclenché la vague néorétro. C'est prévu sur PS4, XOne et PC... Tu as une Switch, passe ton chemin (un comble !).



En attendant Ultra Mega Man The Final Collection qui regroupera les 10 opus ?