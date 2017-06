Les cadeaux Bonux PS Plus de juillet

Tu es abonné au PS plus et tu en veut toujours plus en juillet ? Sony, la main sur le coeur, a pensé à toi mon gros gourmand ! Seront offerts le mois prochain :

- Until Dawn (PS4)

- Game of Thrones: A Telltale Series (PS4)

- That’s You (PS4

- Tokyo Jungle (PS3)

- Darkstalkers Resurrection (PS3)

- Don’t Die Mr Robot (PS Vita - Cross-buy PS4)

- Element4l (PS Vita)