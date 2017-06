Les IA bientôt rois du scoring ?

Le record sur Ms Pac Man Atari 2600 (933 580 points par un certain Abdner Ashman) vient d'être battu par... une IA. Des gens de chez Microsoft qui s'emmerdent ont en effet mis au point une IA capable de jouer comme un humain et prenant des décisions de déplacement... chose difficile dans ce jeu où les fantômes se déplacent de manière imprévisible (contrairement au 1er opus). La machine a fait péter le score à son max : 999 990 points. Ca me donne envie de rebrancher l'Atari 2600, je dois être capable de faire aussi bien non ?