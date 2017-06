[RANDOM] Double Dragon / Megadrive

Certains jeux d'arcade ont aujourd'hui atteint le panthéon des jeux vidéo et leur nom est connu de tous. Ces jeux laissent un souvenir impérissable dans la mémoire d'un gamopat qui même aujourd'hui fredonne encore la musique du jeu. Pourtant, parmi les plus jeunes d'entre nous, qui a pu vraiment tester ces jeux dans l'ambiance d'une salle d'arcade ou d'un café ? Reste alors la solution laissant parfois à désirer de l'adaptation sur console. Double Dragon fait partie de ces légendes du jeu vidéo et j'ai eu la chance, gamin, de pouvoir laisser quelques pièces de cinq francs dans le monnayeur ! Comment retrouver maintenant la sensation grisante d'incarner un des héros de ce beat'em all ?



[Lire la suite]