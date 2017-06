Reggie veut nous vendre de la Wii U sur Switch

Certes il y a de grands titres sur Wii U qui mériteraient de toucher un public plus large sur Switch (je pense par exemple à The Lapins Cretins Land, Les Schtroumpfs 2, Sonic Boom Rise of Lyric) mais en même temps c'est une solution de facilité pour Nintendo, et qui de plus pourrait frustrer les fidèles barbus de la marque qui verraient les mêmes jeux ressortir. Après si des sorties originales accompagnent ces "remasters", why not.



N'oublions pas qu'il n'y rien de nouveau à tout ça... combien de jeux Atari 2600 sont ressortis sur 5200 ou 7800... combien de jeux Master System ont été remastérisés sur Megadrive ? Combien !?