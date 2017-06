SEGA continue de nous prendre pour des cons

Vous le savez le conseil d'administration de SEGA a pris la belle décision d'en revenir au gameplay ancestral et de relancer les licences cultes de la firme plus forte que toi... Vous y avez cru ? Vous aviez raison car voici déjà Crazy Taxi qui nous revient avec le titre génial Crazy Taxi Gazillionaire (huhu) sur deux supports non moins géniaux : iOS et Android ! Avec un gameplay génial en tactile, le tout enrobé d'un modèle économique lui aussi génial : les micro transactions ! Ca promet pour la suite... J'imagine déjà Angry Panzer Dragoon à 1,99€ le niveau et SEGA Candy Rally à 1,99€ le circuit...



Je vous laisse je dois vomir.