[SLIP HYPER TENDU] La Super Nintendo Classic Edition confirmée pour la rentrée !

C'est la liste US... Mais quelle liste bordel de sprites multicolores !!!! On pouvait difficilement faire mieux ! A noter que Final Fantasy III est en réalité Final Fantasy 6 en Europe. On peut supposer que la liste des jeux sera quasiment la même chez nous, pour une sortie quasi à la même date (ou un poil plus tard), au prix de 80 boules après l'euro-entubage habituel.



Ne loupez pas les précommandes en tout cas !!! On sait ce qu'il s'est passé avec la Nes Classic Edition...