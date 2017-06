[SLIP TENDU] Raiden V bientôt sur PS4 !

Comment, mais comment j'ai pu louper ça ! L'info date de quelques jours déjà : Raiden V va sortir sur PS4 (et PC) en fin d'année ! Dans une édition "Director's cut". A priori partout : Japon, Asie, Europe et US. Il y aurait des bonus par rapport à la version XOne, comme un mode coop et de nouveaux stages.



Ma seule interrogation : version boite ou pas ? J'ai des doutes pour l'Europe, mais en Asie c'est fort possible. J'enquête ! Play-Asia le propose en tout cas déjà en préco. Le genre de jeu qui sera en rupture de stock très rapidement !



Sur Play-Asia :

http://www.play-asia.com/raiden-v-directors-cut-english/13/70b7t7?tagid=203895