{SPEEDTESTING] LocoRoco Remastered / PS4

Le jeu porte bien son nom, c'est un remaster. N'attendez rien de spécial en terme de contenu, ça semble assez identique (je n'ai pas ressorti les versions PSP pour vérifier cependant). Ce portage, comme l'indique le titre, fait donc surtout l'objet d'une refonte graphique. La résolution passe de 480x272 à 1080p, ce qui n'est pas rien, et à priori en "4K no native" sur Pro (mais je ne suis pas un kéké, je n'ai pas la Pro).



Et il faut dire qu'en HD le jeu est totalement sublimé ! Surtout sur un très grand écran ! Du fait du style dessin-animé cette transformation ne souffle pas de textures dépassées. C'est vraiment du grand art, artistiquement parlant, mais aussi techniquement parlant, y a du level sur le moteur de jeu ! Et je ne vous parle même pas de la bande son qui frôle le sublime. Petite nouveauté : la possibilité d'utiliser le gyroscope de la manette PS4.



Mais merde, ne vous ai pas parlé du jeu en lui-même ? Bah je pense que vous connaissez ? Bon allez je résumé : vous êtes une boule, ou plutôt une sorte de blob, que vous devez faire avancer en penchant le décor à droite ou à gauche... Vous pourrez même vous diviser en plusieurs mini blobs pour franchir des passages étroits. Voilà les bases. Et sous ce concept hyper simple se cache un jeu de stratégie, de précision et de délire visuel absolument génial. Il faut voir les blobs s'agglutiner ou chanter ! C'est de la magie !



Je ne sais pas si une version boite sortira un jour en Europe mais sur Play Asia c'est possible de le précommander, pour 19 boules, sortie le 22 juin.



> LocoRoco PS4 sur PlayAsia