Spiderman, le nouveau commercial de la PS4

Et bien le Shawn il compte sur un jeu présenté à l'E3, une exclu PS4 développée par Insomniac : Marvel's Spiderman. Et il a raison, cette nouvelle adaptation de Spiderman en jeu vidéo semble totalement au dessus du lot (les jeux précédents étaient vraiment très moyens) et pourrait faire fureur. On semble proche de la qualité d'un GTA V niveau détails et open-world, avec un gameplay inspiré du Batman de Rocksteady, un joli combo.



Elle a déjà rendu fou mes garçons qui veulent le jeu. Admirez le trailer E3 :