The Duke, la manette du loser est de retour

Il y a des choses qui m’échappent, Microsoft et Hyperkin qui décident de ressortir la toute première manette Xbox de 2001 ? Manette qui avait été rebaptisée Duke tellement elle était grosse, moche, inconfortable et injouable…. J’ai failli revendre aussitôt la console à cause de ce pad foireux. D’ailleurs, Microsoft s’était empressé à l’époque de la faire disparaitre très rapidement au profit du Controller S…



Alors pourquoi la ressortir en 2017 ? Pour fêter l’arriver de la fausse rétrocomp' Xbox ? Parce que les cadres de Microsoft sont totalement à la ramasse et ont entendu parlé d’une vague de nostalgie rétro dans le hardware ? Parce que les nouveaux responsables ne connaissent même pas l’histoire de la Xbox et de ce pad pourri ? Je ne pige pas. Et le plus drôle dans l’histoire c’est qu’ils remplacent le logo vert X du centre de la manette par un petit écran LCD animé… Expliquez-moi à quoi ça sert ? Et qui peut être nostalgique de ce bousin ?