Ultra Hyper Pokemon DX The Final Challengers HD Remaster ?

Avec Mario Kart 8 Deluxe, une pseudo suite à Splatoon à venir qui ressemble plus à une MAJ, un Smash Bros U qui sera à priori bientôt "remastérisé", on pouvait craindre que Nintendo ne sorte plus trop de nouveaux jeux mais se contentent de mettre à jour régulièrement ses jeux du passé en faisant passer ça pour des nouveautés... Parano le Doc ?



Peut-être pas, surtout quand je vois ce qu'annonce aujourd'hui The Pokemon Company : Pokken Tournament DX... Vous l'avez compris, une version améliorée du Pokken Tournament de la Wii U !!! Et là où on bondit de notre siège c'est quand on nous annonce un tout nouveau combattant... UN SEUL ! Déjà que la liste était courte sur Wii U, c'est un comble ! Cela dit c'est un très bon jeu de baston, peu connu, qui mérite de ressortir pour toucher un large public.



MAJ : 1 nouveau Pokemon (Archéduc), mais il y aura 4 Pokemons issus de la version Arcade, ce qui fait quand même 5. Trop généreux.



Et cette mode du jeu amélioré ne touchera pas que la Switch, car accrochez vous bien à votre slip, The Pokemon Co se prend pour Capcom et annonce fièrement Pokemon Ultra Soleil et Pokemon Ultra Lune sur 3DS, chacun avec un scénario amélioré. The foutage de gueule !!!



Du coup on pourrait imaginer à l'E3 l'annonce d'un Metroid Trilogy DX ou d'un Donkey Kong Country Tropical Freeze Ultra... Be afraid.