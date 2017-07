Atari est décontrasté ?

Alors je ne peux même pas partir en vacances deux semaines sans que Atari fasse des conneries ! C'est quoi ce bordel ! C'était donc vrai, pour surfer sur la mode "Mini" de chez Nintendo, MOOONsieur Atari (ou du moins ce qu'il en reste) va nous sortir de son chapeau une AtariBox ?



Et toujours selon la rumeur elle ne ferait pas que dans l'Atari 2600 mais également dans le 7800, le 800XL et le... 520ST ?! Hu ? Atari promettant du contenu actuel... Heu ? Centipede Return ? Asteroids Revenge ?



L'Atari Flashback on connait déjà depuis des lustres... et ça tourne en rond depuis des lustres... Mais là, ce mélange ultra-rétro, micro 8 et 16/32 bit me laisse totalement circonspect. Atari n'est pas, ou plutôt n'est plus, Nintendo. Et le succès de la Nes/Snes Mini est basé sur l'objet en lui même... Là on ne sait pas trop où Atari veut en venir... On va nous vendre quoi en fait ? Un Rasberry Pi déguisé ?