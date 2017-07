Au Japon on aime toujours autant la queue (et pas seulement les Geisha)

Comme me le fait remarquer Evola, depuis hier soir ces déglingués de Japonais font la queue devant les magasins pour attendre Dragon Quest XI. Depuis minuit, soit à 7 heures du matin, le jeu tant espéré est sorti au Pays du Soleil Levant sur 3DS et PS4. On vous rebalance la bande-annonce officielle Japonaise de lancement qui respire bon le old-school et la passion autour de cette licence.