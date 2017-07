[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] Quand les PC coutaient plus cher qu'une bagnole neuve

Juillet 1987, SVM teste la machine la plus puissante de l'univers : le PC 386 ! L'ordinateur qui va envoyer l'homme sus Mars, simuler des explosions atomiques et guérir le cancer...

Faut-il craquer pour ce nouveau PC ? Sachant qu'il coute plus cher qu'une bagnole neuve ? J'hésite entre le Compaq a 66 000F 1mega de RAM et disque dur 40mega et le Donatec bas de gamme à 45 000F, équpé de 0,5mega de RAM.... C'est en gros le prix d'une Golf II en 1987, mais plus cher qu'une Peugeot 309...