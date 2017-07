[CROCO-NEWS] Mais pourquoi sont-il aussi méchants ?

WWE 2K18 sortira sur Nintendo Switch... Ok, on veut des jeux d'éditeurs tiers sur l'hybride de BigN, mais pas des nanars... Le jeu de catch tout pourri sort le 17 octobre sur PS4 et Bobox One, mais la date Switch n'est pas fixée. On s'en tape, on retourne tous jouer à WWF No Mercy sur Nintendo 64.